Covid, Villani: "Scuola posto sicuro, riapertura a dicembre possibile"

Il membro del Cts, presidente della Società italiana di pediatria, apre al ritorno tra i banchi ma è perplesso sul riavvio degli impianti sciistici: "Non è possibile se si creano assembramenti". E sulla situazione epidemiologica: "C'è una riduzione dei casi, frutto delle misure prese, mentre paghiamo lo scotto dei decessi perché l'effetto morte non è immediato"

Ipotesi scuole riaperte il 9 dicembre? “Che la scuola sia un posto sicuro è confermato, essendo un luogo dove c’è il rispetto di regole precise. Ciò che rappresenta un problema è quanto avviene fuori. La scuola è possibile riaprirla, anche grazie agli sforzi di tutto il sistema scolastico e da un’eccellente sistema di monitoraggio fatto dai dipartimenti di prevenzione”. Lo ha detto Alberto Villani, membro del Cts, a Sky TG24. Nove dicembre data giusta per la riapertura? "Stando così i numeri potrebbe essere, ma abbiamo imparato in questi mesi a navigare a vista, dipende dal quadro epidemiologico e dai comportamenti".

"Riapertura impianti sci? Se c'è assembramento non è possibile"



leggi anche

Covid, Locatelli: “Aprire impianti sci incompatibile con numeri”

Se è favorevole alla riapertura delle scuole, Villani mostra perplessità di fronte al riavvio degli impianti sciistici. “Bisognerà vedere qual è la situazione epidemiologica e se possibile mettere in campo delle regole molto chiare che devono essere rispettate, l’esperienza che è accaduta a febbraio-marzo, a inizio pandemia, ci dicono che dove c’è assembramento c’è il rischio di contagio, dunque tutto ciò che favorisce l’assembramento non è possibile, se si creano delle condizioni in cui l’assembramento non c’è allora è un altro discorso”.