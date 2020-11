Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono quasi arrivate a saturazione le strutture messe a disposizione della città, tramite un bando di Ats, per l'isolamento delle persone positive al Covid 19 ma altre sono pronte ad essere messe in campo se ci sarà l'esigenza.

Intanto ieri la provincia di Milano ha registrato ancora l'incremento maggiore di casi, 2.261, di cui 517 a Milano città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

7:33 - Ats, a Milano strutture isolamento quasi sature

Tra le strutture utilizzate al momento ci sono hotel e quella che doveva diventare una residenza per anziani al quartiere Adriano e che per il momento viene utilizzata per l'emergenza. "In questo momento le strutture alberghiere sono più o meno piene - ha spiegato Il Direttore socio sanitario di Ats Milano, Rossana Angela Giove, in commissione al Comune di Milano -. L'Hotel Astoria su 70 stanze ne ha 55 occupate, mentre nella struttura di Adriano ci sono 87 stanze di cui 67 occupate, all'Hotel Baviera le 57 stanze sono tutte occupate, all'hub di Linate su 51 stanze ci sono 32 persone a Lodi vecchia le 25 stanze sono tutte occupate. Diciamo che stiamo andando in parte in saturazione del sistema". Rispetto alla prima ondata dell'epidemia, come ha rilevato l'Ats di Milano, il turn over adesso "è maggiore", con dimissioni che avvengono in "maniera più rapida perché non si devono aspettare i due tamponi negativi". Come Ats "abbiamo già espletato dei bandi e abbiamo in graduatoria altre strutture che possono essere attivate nel breve periodo e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista". Oggi saranno attivate anche due strutture di questo genere dedicate ai bambini, come già era avvenuto nella prima ondata, e ai disabili.