Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:31 - Covid: Delpini,per curare società malata si curi la famiglia

In questa situazione di emergenza, "alle istituzioni tocca pensare ad attenzioni, iniziative, provvedimenti di sistema, e in questi mesi tribolati mi pare ci sia grande attenzione e sensibilità. Dal mio punto di vista però, per curare la società malata è necessario curare la cellula originaria, la famiglia". E' una delle riflessioni espresse dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel corso di un incontro sul tema 'Insieme per risvegliare l'umano', con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Bisogna investire per organizzare la sanità, ma la guarigione di una società malata è creare un contesto di comunità, in cui la famiglia riesce a esercitare le sue responsabilità", ha proseguito Delpini, convinto che di fronte a "una tendenza che sembra inarrestabile, con il divaricarsi delle condizioni i benestanti che diventano più ricchi e le classi medie o modeste che diventano più povere", la ripartenza "non possa essere un proclama ma un tessere rapporti a livello locale". "Non è una poesia velleitaria del 'vogliamoci bene che ce la facciamo', ma un invito alla responsabilità che trasfigura il territorio che si abita - ha proseguito l'arcivescovo -. Significa trasformare una discarica in giardino, un luogo degradato, di depressione culturale e sociale, in un luogo di confronto, bellezza e condivisione. Significa fare quel che è a portata di tutti: non voglio pulire il mondo ma il metro quadro che abito, e lo voglio tenere pulito, perché è un aiuto per tutti".