Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:16 – Al Niguarda degenza di comunità per pazienti in remissione

L'ospedale Niguarda di Milano apre la 'degenza di comunità' per i pazienti in fase di remissione della malattia. La nuova struttura - si legge sulla pagina Facebook dell'ospedale - prevede 26 posti letto, attivabili gradualmente, per accogliere e assistere i pazienti, ancora affetti da Covid-19, che si sono stabilizzati ma, per diversi motivi, non possono essere dimessi al domicilio. Il servizio è stato aperto all'interno del presidio 'ex Paolo Pini', con quasi 300 mila metri quadrati destinati ad attività socio sanitarie, viali alberati e giardini. L'organico della degenza di comunità può contare sulla presenza di personale infermieristico, socio sanitario e medico dedicato. I pazienti accolti sono autosufficienti e con una stabilità cardio-respiratoria adeguata, per cui il ricovero in un ospedale per acuti non è più indicato. Qui il percorso di cura prosegue con il monitoraggio clinico e un'assistenza infermieristica continua, la gestione della terapia farmacologica, l'esecuzione di esami di controllo, visite specialistiche e, se necessario, l'ossigenoterapia a bassi flussi. "L'apertura di questa nuova struttura - spiega il post - arriva poche settimane dopo l'avvio della Centrale di monitoraggio dei pazienti in isolamento domiciliare. Si tratta di uno sforzo organizzativo e gestionale enorme messo in campo dal Niguarda per cercare di rispondere sul territorio alle diverse necessità di chi viene colpito dal nuovo coronavirus ed evitare il rischio di una saturazione dei posti letto ospedalieri".