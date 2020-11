Fumata nera in Cdm. Dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio, non passano il vaglio dell'esecutivo né il profilo di Narciso Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, proposto dai Dem, né quello di Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria, sostenuto dai pentastellati

La soluzione sembrava vicina, dopo il caos delle scorse settimane, ma una nuova fumata nera in Cdm lascia irrisolto il caso del commissario della Sanità in Calabria. Pd e M5s non sono riusciti a mettersi d’accordo. Dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio, non passano il vaglio dell'esecutivo né il profilo di Narciso Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, né quello di Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria. Il primo vicino ai Dem, il secondo sostenuto dai pentastellati, saltano entrambi, dopo un confronto durato fino a tarda notte. Nelle prossime ore si cercherà la quadra, per chiudere una vicenda che agita da settimane il governo. Nella ricerca del profilo più autorevole possibile e che metta d'accordo tutti, spunta l'ipotesi di chiedere ad Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, di ricoprire l'incarico.