Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

A partire dal nuovo anno entrano in vigore o proseguono incentivi a favore di cittadini e famiglie italiane, attraverso un sostegno economico per far fronte anche alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Dal bonus Irpef all’assegno unico per le famiglie con figli, dal bonus mamma al nuovo bonus sociale in bolletta, ecco i requisiti per accedere e la platea di beneficiari delle singole misure. L'APPROFONDIMENTO