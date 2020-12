Natale, Boccia: Venerdì o sabato le misure. Restringere più possibile.

“Chi a Natale ipotizza cenoni sbaglia di grosso” rimarca il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Timeline, su Sky TG 24, in vista delle nuove limitazioni per le festività. "Ho apprezzato la scelta del presidente Zaia, che ha bloccato il passaggio tra i Comuni" ha aggiunto. Sul vaccino contro il Covid ha precisato che "chi non lo fa si assumerà una responsabilità verso gli altri. Bisogna ragionare su questo"



Per Natale e per le festività invernali "penso che sia opportuno restringere il più possibile. Le decisioni che prenderemo saranno a tutela di tutti". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Timeline, su Sky TG24. "È evidente – ha proseguito Boccia - che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività: se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso". "Solo dalla vigilia di Natale all' Epifania, e se fino al 3 o 6 gennaio si vedrà, più restrizioni ci sono meglio è”.

Boccia: "Fosse per me chiuderei stasera" "Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l'impopolarità. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria" ha concluso Boccia riguardo le prossime settimane. "Una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri" per varare le nuove misure anti Covid" ha annunciato. A chi si domanda se ci saranno ulteriori restrizioni già da questo weekend, Francesco Boccia, in diretta a Timeline su Sky TG24, risponde che "se fosse per me le farei da stasera". "Ma si sta parlando del periodo festivo, mi auguro una grande autodisciplina" ha poi aggiunto. "Ho apprezzato la scelta del presidente Zaia, che ha fatto una scelta molto forte, bloccando il passaggio tra i Comuni" ha poi commentato riguardo la decisione del governatore del Veneto.