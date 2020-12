Francia, Emmanuel Macron positivo al Coronavirus

A comunicarlo è stato l'Eliseo, dopo che il capo di Stato francese è stato sottoposto al test in seguito alla comparsa dei primi sintomi. Continuerà a lavorare in isolamento per sette giorni

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al coronavirus, Sars-cov2. A comunicarlo è stato l'Eliseo che ha comunque specificato come non sia "una forma grave". Il capo di Stato è stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi. Continuerà a lavorare in isolamento per sette giorni. (Aggiornamenti in tempo reale anche nel nostro live).