Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

BOLLETTINO

-

GRAFICHE

-

MAPPE

) . I numeri restano alti in Germania e nel resto dell'Europa. La Svezia fa mea culpa sulle politiche anti-Covid. Vaccino-day in tutta Europa il 27 dicembre: l'annuncio di Von Der Leyen. In Italia 202 milioni di dosi in 21 mesi, Arcuri: lo avranno tutti entro l'autunno. DL Ristori, la Camera vota oggi la fiducia.

Attesa la stretta anti-Covid di fine anno: in mattinata vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra Governo e regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Zaia in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra Comuni dopo le 14. Risale al 9,8% il rapporto tamponi-positivi in Italia. Le vittime sono 683