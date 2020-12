Covid Veneto, l'autocertificazione per spostamenti dopo le 14

Il blocco agli spostamenti tra comuni dopo le 14, annunciato il 17 dicembre dal presidente della Regione Luca Zaia e pubblicato nel bollettino ufficiale, cambia di nuovo le regole in Veneto, richiedendo un nuovo ricorso all’ormai celebre autocertificazione per giustificare i propri movimenti nelle fasce orarie in cui sono attive le limitazioni. Per potersi spostare da un comune all’altro, infatti, sarà necessario motivare i propri movimenti con ragioni di lavoro, salute o assistenza di persone non autosufficienti.

Sarà possibile spostarsi per andare a visitare i genitori anziani che hanno bisogno di essere seguiti come, naturalmente, per andare a prendere i figli. Gli spostamenti andranno giustificati anche in rientro. Il modulo in pdf è scaricabile a questo link.