Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

E' in vigore il decreto anti-Covid per le festività. Il premier Conte ha parlato di "misure sofferte" e ha promesso ristori alle categorie nuovamente colpite. Timori per gli spostamenti prima del 23 dicembre: si teme la fuga dalle città del nord, da Milano via in 200 mila. I contagiati nel mondo sono più di 75 milioni. Negli Stati Uniti via libera al vaccino Moderna. In Austra quarantena per gli stranieri, ma non chiudono gli impianti da sci