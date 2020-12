Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 20 dicembre. LIVE

Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati il 19 dicembre su 176.185 tamponi analizzati. I morti sono 553 in 24 ore. Calano di 405 unità i ricoveri (ora 25.364), di 35 le terapie intensive (2.784 totali). Tasso di positività al 9,2% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Via libera in Cdm alla nuova stretta anti-Covid ( TESTO DEL DECRETO ). La Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona gialla da domenica per scadenza dell'ordinanza vigente, che non verrà rinnovata. Il governatore De Luca annuncia che in Campania restano le restrizioni previste per le zone arancioni