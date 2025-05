Migranti, dubbi della Cassazione su piano Albania: 2 rinvii a Corte Ue

I giudici hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dei centri in Albania con il diritto europeo e, per questo, hanno rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Ue. Come ha riferito Il Manifesto, i rinvii sono contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalide del trattenimento decise dalla Corte d'appello di Roma

La Cassazione “dubita” che l'operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri gli ermellini hanno rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Come ha riferito Il Manifesto, che ha dato la notizia, i rinvii sono contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalide del trattenimento decise dalla Corte d'appello di Roma. Secondo il quotidiano, la prima sezione penale è tornata sui propri passi, capovolgendo una precedente decisione in cui aveva equiparato il Cpr di Gjader a quelli che si trovano in Italia.