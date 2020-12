10/21

Nelle ore notturne ci sarà una regolamentazione più severa, in linea con quella nazionale, ovvero il divieto d'uscita tra le ore 22 e le 5 e durante questo lasso temporale ci si potrà spostare esclusivamente per far rientro a casa, per raggiungere il posto di lavoro, per avvalersi dei servizi sanitari e motivi di necessità. In questi casi bisognerà avere con sé l'autocertificazione