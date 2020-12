1/21

Scende in Italia il numero delle vittime di Covid in 24 ore. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute del 20 dicembre sono 352, contro i 553 del giorno precedente e i 674 del 18 dicembre. I morti in totale dall’inizio della pandemia sono 68.799

Il bollettino con i dati aggiornati al 20 dicembre