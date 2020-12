Bonus casa, i lavori sugli immobili che si possono fare nel 2021

12/17 ©Fotogramma

SISMABONUS - Infine, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi legati a misure antisismiche (procedure di autorizzazione attivate dal 1 gennaio 2017), spetta una detrazione del 50% che va calcolata su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi