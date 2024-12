Usa, Bill Clinton ricoverato in ospedale per febbre alta

L'ex presidente è stato portato in ospedale al Georgetown University Medical center, a Washington, ma non sarebbe in gravi condizioni

Sarebbe stato ricoverato in via precauzionale. Bill Clinton si trova ora in ospedale in seguito ad una febbre alta, ma non sarebbe in gravi condizioni. Lo riporta Msnbc citando alcune fonti che fanno sapere che l'ex presidente - come riporta Cnn - è stato portato in ospedale al Georgetown University Medical center, a Washington. Clinton sarà sottoposto a degli esami e sarà sotto osservazione. "Sta bene", riferiscono alcuni collaboratori. "E' di buon umore", afferma il suo portavoce.