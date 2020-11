L'incentivo, pensato per chi acquista arredi o grandi elettrodomestici per un immobile residenziale, consente di usufruire della detrazione del 50% in dieci quote annuali. Va ricordato però che il beneficio è subordinato all'esecuzione di alcuni lavori di edilizia sull'area che si va ad arredare. Ma può essere agganciato anche a interventi di riqualificazione energetica? Ecco tutti i dettagli