Folla a Milano in centro per fare shopping natalizio

Code davanti a molti negozi. Pieni anche diversi ristoranti all’ora di pranzo e affollati i tavoli all’aperto nei bar per l’aperitivo. I tornelli d’ingresso alle banchine della metro sono stati chiusi per alcuni minuti 150 volte fino alle 16, per rispettare il limite di capienza del 50 per cento

Tornelli Atm chiusi 150 volte fino alle 16

Per 150 volte oggi fino alle 16 i tornelli di alcune stazioni della metropolitana di Milano sono stati chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di capienza del 50% deciso dal governo come norma anti-covid. In più occasioni sono risuonati dagli altoparlanti gli avvisi che i tornelli erano chiusi per il tempo di liberare la banchina, solo pochi minuti prima di riaprirli. Un annuncio che si è sentito soprattutto nelle fermate di interscambio come quella di Duomo, di Centrale e di Cadorna. A Duomo, Loreto e Cadorna è stato anche chiuso il passaggio da una linea all'altra della metropolitana, sempre per controllare il flusso di viaggiatori.