Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia si registrano 2.744 nuovi contagi a fronte di 33.846 tamponi processati, con un rapporto tra positivi e test eseguiti pari all'8,1%.

In Lombardia si registrano 2.744 nuovi contagi a fronte di 33.846 tamponi processati, con un rapporto tra positivi e test eseguiti pari all'8,1%. Scendono i ricoveri che sono 602 in terapia intensiva e 4.656 negli altri reparti. I decessi registrati sono 60 e il totale sale a 24.225. Oggi in provincia di Milano, che risulta essere la più colpita, si sono registrati 910 casi, di cui 486 nel capoluogo. Segue la provincia di Varese con 273 casi, quella di Brescia con 252, Mantova con 221, Monza con 203, Como con 183, Pavia 179, Sondrio 134, Bergamo 126, Lecco 85, Lodi 78 e Cremona 24.