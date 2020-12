Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il rapporto tra test e positivi è al 7,1%. In terapia intensiva sono ricoverati 592 pazienti, In provincia di Milano si registrano 700 nuovi contagi

A fronte di 27.044 tamponi eseguiti, sono 1.944 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi al 7,1%. Sono 105 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 24.330. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 592, dieci in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 4.495. I guariti/dimessi sono 2.396. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:03 - In Lombardia 1.944 casi su 27.044 tamponi

Sono 105 i decessi per Covid in Lombardia, dove nelle ultime ore si registrano 1944 nuovi casi a fronte di 27.044 tamponi, con un rapporto del 7.1%. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). I guariti e/o dimessi sono 2.396. A Milano ci sono 700 nuovi casi, di cui 283 in città; a Brescia 248; a Monza e Brianza 145; a Mantova 144; a Como 129.