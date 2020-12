Folla per lo shopping in centro a Roma, chiuso tratto via del Corso

Folla in centro a Roma questo pomeriggio per lo shopping natalizio ed è quindi scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di un tratto di via del Corso, all'altezza di Largo Goldoni, via dei Pontefici e via del Parlamento, per far defluire le persone e scongiurare il rischio di assembramenti (FOLLA ANCHE A MILANO). Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metro. I treni al momento transitano senza fermarsi. Deviazioni del traffico veicolare anche in via Ferdinando di Savoia e piazza Augusto Imperatore, mentre pattuglie della polizia locale presidiano i ponti del Lungotevere per agevolare il più possibile la circolazione. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA)