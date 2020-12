13/16 ©Getty

L’Iran è diviso in zone con colori diversi rispetto al rischio: giallo, arancione e rosso. Al momento le città in rosso sono 12 e altre 436 sono in allerta: in zona rossa (dov’è vietato entrare e uscire), chiusi luoghi di culto, scuole, negozi non essenziali e ristoranti, previsto un coprifuoco agli spostamenti in auto dalle 21 alle 4. In tutto il Paese è obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici al chiuso. Per le festività non sono previste misure ulteriori (anche se le autorità hanno invitato alla prudenza e al rispetto delle misure base di igiene)