L'Italia è in ritardo sul Recovery Fund? Dipende

Il ministro agli Affari europei Enzo Amendola, ospite a Sky TG24 Economia, ha affermato - come si può ascoltare nel video - che «il ritardo avviene se c'è una data di presentazione» del piano «e questa non viene rispettata». E «la data di presentazione è auspicabile che arriverà per la fine di febbraio 2021». Dunque, secondo il ministro, l'Italia non sarebbe in ritardo per la definizione del documento italiano di spesa e riforma del Next Generation Eu.

Tuttavia secondo il monitoraggio di Sky TG24 (vedi anche il grafico animato) il nostro paese è ultimo al momento, tra i grandi stati europei, nella procedura per ricevere i fondi comunitari. La Spagna ha infatti presentato la prima versione del proprio piano a ottobre e fonti della Commissione europea hanno confermato che ha terminato il lavoro sulla sua bozza, dopo le trattative con Bruxelles. La Francia era partita prima di tutti, con un documento molto dettagliato pubblicato a settembre, e risulta essere ora in fase di negoziato con la Commissione Ue. La Germania invece, fino a pochi giorni fa negli ultimi posti a pari merito con l'Italia nella corsa al Recovery, ha da poco presentato la sua proposta di piano che ora sottoporrà all'Unione europea. L'Italia invece per ora ha approvato ufficialmente solo delle linee guida su come scegliere i progetti da finanziare. Mentre la proposta di documento di spesa e riforma vera e propria si è incagliata in Consiglio dei Ministri per le divergenze tra i partiti di maggioranza. E a oggi dunque ne è disponibile solo una bozza non ufficiale né definitiva.