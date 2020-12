Covid Veneto, vietati gli spostamenti tra comuni dopo le 14

La Regione corre ai ripari dopo l’aumento dei contagi e, in attesa di un provvedimento del governo, vara una ordinanza per limitare gli spostamenti

"Chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio". Il Veneto corre ai ripari e vara una nuova ordinanza in attesa che arrivi un provvedimento del governo ( oggi è prevista una nuova riunione , mentre cresce l’ipotesi di una zona rossa per tutta l’Italia in alcuni giorni). La decisione di Zaia arriva dopo che il Veneto è tornato a essere di nuovo una delle regioni con il maggior numero di contagi.

I nuovi dati

vedi anche

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Nelle ultime 24 ore sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti in Veneto, in base a quanto comunicato dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell"epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 5.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.