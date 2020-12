Covid, il rapporto positivi/tamponi scende all'8,8%. I DATI

1/38

I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 199.489, con 17.572 nuovi contagi rilevati secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta così all’8,8%. È in leggero calo rispetto al 9,1% del giorno precedente

