Nel fine settimana che precede la festività, l'ultimo in cui saranno concessi gli spostamenti verso altre regioni, il Viminale è pronto a mettere in campo misure di controllo eccezionali. Occhi puntati su stazioni, aeroporti, autostrade. Previsti diversi strumenti per contenere i flussi di persone nelle vie dello shopping e nei centri storici