Nel governo ancora si discute, ma una stretta a ridosso delle festività sembra sicura. È sul come che la maggioranza si divide. Tra le opzioni sul tavolo, una zona rossa nazionale in alcuni giorni (con solo i servizi essenziali aperti e spostamenti vietati) o una grande zona arancione per tutto il periodo (con negozi aperti e ristoranti chiusi). Il Cts spinge per regole più rigorose per evitare una terza ondata a gennaio