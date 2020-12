Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 dicembre

Sono 14.844 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 12.030 ), a fronte di 162.880 tamponi giornalieri effettuati (ieri 103.584), con la percentuale di positivi che scende al 9,1% (ieri 11,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 846 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.003 (-92), con 199 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.870.576. Le vittime in totale sono 65.857, con 846 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 491). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 21.799, per un totale di 1.137.416. I ricoverati con sintomi sono 27.342 (-423). Sono invece 636.958 le persone in isolamento domiciliare (-7.291). I tamponi sono in tutto 24.482.190, in aumento di 162.880 rispetto al 14 dicembre. I casi testati sono finora 14.085.459, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Campania al momento non ha a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in T.I. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.