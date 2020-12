Covid, Von der Leyen: "Paesi Ue inizino vaccinazione lo stesso giorno"

Covid, i primi vaccini in Europa potrebbero essere fatti entro Natale



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Ci sono importanti novità sul fronte dei vaccini. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha annunciato nella giornata di ieri, 15 dicembre, che si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech, anticipando l'incontro rispetto ai tempi inizialmente previsti. "Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid 19. Accolgo le novità dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) che anticipano l'incontro per discutere del vaccino Pfizer-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020", ha scritto in un Tweet la presidente della Commissione europea.

Anche il ministro della Salute, Speranza aveva ribadito l'auspicio che "l’Ema nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".

Stando a quanto comunicato da Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, "il previsto passaggio alla Commissione europea per l'approvazione definitiva al vaccino anti-Covid Pfizer-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell'Ema, e dunque già il 26 o 27 dicembre se l'Ema si pronuncerà prima di Natale”. A quel punto, "il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei Paesi Ue". Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte, e con la contestuale e immediata validazione da parte di Aifa, "la campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire già il 28-29 dicembre".