Decreto Ristori quater: da rinvio delle scadenze fiscali a nuovi aiuti

Via libera dal Cdm al nuovo provvedimento, il quarto, che mette in campo altri 8 miliardi per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata di coronavirus. Prevede, tra l'altro, una maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze da qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà; una nuova tranche di aiuti ai lavoratori precari; altre risorse per gli straordinari della polizia; un fondo ad hoc per aiutare il settore delle fiere e dei congressi