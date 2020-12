Smart working, lavorare in pigiama danneggia salute mentale. Lo studio

Non doversi recare ogni giorno in ufficio ha sicuramente dei vantaggi, come il risparmio di tempo e la possibilità di poter conciliare con più facilità lavoro e esigenze personali e di non doversi vestire di tutto punto ogni mattina. Ma quali sono i possibili contraccolpi psicologici dello smart working? Nuovi dettagli in merito arrivano da un nuovo studio australiano condotto dagli accademici del Woolcock Institute of Medical Research di Sydney nel pieno del lockdown di aprile e maggio, che ha analizzato gli effetti che l'uso del pigiama durante il lavoro da casa ha avuto sulla produttività e sulla salute mentale dei ricercatori nei primi mesi di pandemia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).