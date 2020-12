Smart working alle Hawaii? Il volo di andata e ritorno è gratis

Il programma di residenza temporanea Movers & Shakas, porterà 50 persone che lavorano in smart working e risiedono negli Usa a trascorrere un periodo sull’arcipelago, per contribuire al rilancio dell'economia locale

Lavorare a distanza da un luogo paradisiaco e contribuire allo sviluppo del posto, nell’ambito di un progetto di rilancio dell’economia locale, duramente colpita dalla pandemia di coronavirus. E’ questo l’obiettivo del programma di residenza temporanea Movers & Shakas, voluto dal governo delle Hawaii per portare 50 persone che lavorano in smart working e risiedono negli Usa a trascorrere un periodo sull’arcipelago.

Volo gratis

I nuovi residenti dovranno anche fare volontariato con organizzazioni non profit locali che aiutano i giovani della comunità o si occupano di istuzione e rilancio delle attività imprenditoriali. I fortunati che parteciperanno al programma, ricevarnno un biglietto gratuito di andata e ritorno per la località di Oahu, dove dovranno trasferirsi entro un mese per poi trascorrere almeno 30 giorni consecutivi nell'arcipelago.