L’iniziativa della “lotteria degli scontrini” fa parte di una serie di strumenti che fanno capo al piano “Italia Cashless”, pensato dal governo per provare a contrastare l’evasione fiscale. La lotteria in un primo momento era aperta anche agli scontrini ottenuti con pagamenti in contanti. Ora alcune modifiche contenute nel Ddl di Bilancio all'esame della Camera dovrebbero consentire solo i pagamenti cashless per partecipare alle estrazioni

Lotteria degli scontrini, come funziona per gli acquisti in farmacia