Serie A, Genoa-Atalanta 2-3: decide Retegui. HIGHLIGHTS

La 25ma rete in campionato di Retegui, a tempo quasi scaduto e condita di accuse di scarso fair play, regala il successo all'Atalanta al Ferraris contro il Genoa al termine di una sfida ricco di gol ed emozioni. A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa con Pinamonti ripreso ad inizio secondo tempo da Sulemana. Lo stesso Pinamonti aveva riportato in vantaggio il Genoa ma Maldini aveva pareggiato prima del gol finale dell'italo-argentino tra le proteste dei genoani perché De Winter si é accasciato per un infortunio ad inizio azione, ma De Ketelaere non si é fermato dando al compagno l'assist decisivo. Ma l'unico anticipo della penultima giornata la sfida tra Genoa e Atalanta vive soprattutto sugli spalti con la festa dei tifosi del Genoa per la retrocessione della Sampdoria in serie C.

La cronaca di Genoa-Atalanta (GLI HIGHLIGHTS)

In campo due formazioni che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi: la salvezza il Genoa, la qualificazione in Champions l'Atalanta. E' comunque sfida vera seppur dai ritmi blandi. Gli ospiti ci provano subito con Maldini, diagonale fuori, al quale risponde di testa Bani, attento Rui Patricio. Al 16' l'ex Retegui impegna Leali poi cresce il Genoa che prende il controlo della gara ma al 34' perde Vasquez per infortunio e un minuto dopo l'Atalanta in contropiede con Maldini a tu per tu contro Leali si divora il vantaggio. Gol sbagliato e gol subito visto che un minuto dopo Norton-Cuffy gestisce un pallone a metà campo avanza sulla sinistra servendo Martin. Cross dello spagnolo per il perfetto inserimento di Pinamonti che di testa batte Rui Patricio festeggiando poi con il pallone sotto la maglia per il figlio in arrivo. Nel finale di tempo il Genoa raddoppia grazie ad un'autorete di Kossounou, ma il Var annulla per un precedente tocco di mano di De Winter in area. Atalanta che parte subito forte ad inizio ripresa e al 2' pareggia grazie ad un bellissimo gol di Sulemana, stop e conclusione dal limite in diagonale da fuori area. Il Genoa però la vuole vincere per i suoi tifosi e al 13' torna in vantaggio. Errore in area di Hien e Brescianini che si fanno rubare il pallone da Pinamonti, l'attaccante si accentra e batte Rui Patricio per la doppietta personale. La gara è apertissima e al 19' arriva il secondo pareggio grazie a Maldini preciso a infilare la sfera nell'angolino. Un minuto dopo tutto lo stadio in piedi per salutare il capitano Milan Badelj, sostituito, che in settimana aveva annunciato l'addio chiudendo così la sua avventura dopo cinque anni al Genoa, applausi per lui anche da parte dei giocatori dell'Atalanta. Inizia la girandola di cambi e dopo una fase senza emozioni al 44' la gara si accende. L'Atalanta infatti va in gol con Retegui tra le proteste dei giocatori di casa perché ad inizio azione De Winter si era accasciato per un problema ma gli ospiti hanno proseguito senza fermarsi sino al gol.

Il tabellino di Genoa-Atalanta

Nel pt 37' Pinamonti; nel st 2' Sulemana, 13' Pinamonti, 19' Maldini, 44' Retegui

Genoa (4-3-3): Leali, Sabelli (20' st Zanoli), Bani, Vasquez (34' pt De Winter) , Martin, Masini, Badelj (20' st Onana), Frendrup, Norton-Cuffy, Pinamonti (31' st Ekuban), Vitinha (30' st Thorsby). (31 Siegrest, 39 Sommariva, 10 Messias, 21 Ekhator, 24 Scaglione, 34 Otoa, 53 Kassa, 76 Venturino ). All.: Vieira.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, De Roon, Palestra (28' st Zappacosta), Sulemana (36' st Ederson), Brescianini ( 28' st Pasalic), Ruggeri (11' st Bellanova), Maldini (28' st De Ketelaere), Samardzic, Retegui. (29 Carnesecchi, 31 Rossi, 11 Lookman, 40 Comi, 43 Riccio, 45 Vavassori, 49 Del Lungo). All.: Gasperini