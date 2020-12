6/15 ©Fotogramma

Per le estrazioni “zero contanti” sono previsti premi sia per il consumatore che per l’esercente. Ogni settimana verranno assegnati quindici premi settimanali da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici da 5.000 euro ciascuno per l’esercente. Ogni mese ci saranno dieci premi da 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci da 20.000 euro ciascuno per l’esercente. Ogni anno verrà assegnato un premio da 5.000.000 di euro per il consumatore e uno da 1.000.000 di euro per l’esercente