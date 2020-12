35/50 ©Ansa

II bonus mobilità consente di acquistare una bici, un monopattino o altri veicoli di trasporto individuale. Riguarda i cittadini maggiorenni, che vivono in città con più di 50.000 abitanti. Il 3 novembre era stato fissato il click day per richiederne l'erogazione, i fondi si sono esauriti in poche ore. Una seconda opportunità per accedere al fondo è stata fissata dal ministero dell'Ambiente: dal 9 novembre fino al 9 dicembre, tutti coloro che non hanno usufruito della misura potevano registrare i propri dati sul portale specifico per provare ad accedere al ristoro

Bonus bici, ultimo giorno per gli esclusi dal click day