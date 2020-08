Bonus taxi, cosa sapere sulla misura ridisegnata dal decreto Agosto

1/17 ©Ansa

Tra le misure messe a punto dal governo Conte per cercare di aiutare il Paese a risollevarsi dopo l’emergenza coronavirus c’è il cosiddetto bonus taxi. La misura, pensata anche per la ripresa del settore pubblico non di linea, prevede dei “buoni viaggio” per disabili e famiglie in difficoltà per utilizzare taxi o Ncc (servizi di noleggio con conducente)

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta