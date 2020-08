1/15 ©Fotogramma

Che fine ha fatto il cosiddetto bonus bici (bonus mobilità)? L’incentivo, pensato dal governo per promuovere una mobilità urbana a zero emissioni attraverso un contributo all’acquisto di biciclette e monopattini, non è stato ancora erogato. Ancora non è arrivata alcuna disposizione precisa e chiara sulle date. Fonti qualificate del ministero dell’Ambiente, rivela Open, hanno però assicurato che arriverà dal mese di settembre e non - come ventilato in precedenza - attraverso un’applicazione

Bonus 2020, incentivi in arrivo e quelli che si possono ancora chiedere. FOTO