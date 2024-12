Nuovi raid su Gaza. Neonata morta per freddo in campo profughi. LIVE

Fonti sanitarie palestinesi legate da Hamas affermano che almeno 10 persone sono rimaste uccise in bombardamenti israeliani effettuati stanotte sulla Striscia di Gaza, tra cui cinque giornalisti. Lo riportano i media locali. I reporter del canale Al-Quds Today sarebbero morti quando il loro veicolo è stato colpito nelle vicinanze dell'ospedale Al-Awda, mentre altre cinque persone sono state uccise e 20 ferite in un attacco contro una casa nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Una neonata di tre settimane è morta in un campo profughi vicino a Khan Younis per ipotermia. Il padre ha raccontato di aver avvolto la bambina in una coperta per tenerla al caldo, ma non è bastato.

Hamas accusa che "nuove condizioni" da parte di Israele hanno "rinviato la conclusione di un accordo" sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma che i negoziati continuano. L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu incolpa invece il gruppo con sede a Gaza per aver ostacolato il raggiungimento dell'intesa.









