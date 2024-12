Guerra Israele Siria, Netanyahu: "No accordo senza lista ostaggi" LIVE

Tornano a suonare le sirene in varie zone del centro di Israele a causa di un potenziale attacco missilistico da parte degli Houthi dello Yemen. Lo riporta il The Times of Israel, citando fonti dell'esercito: "Gli allarmi sono scattati a causa di un proiettile lanciato dallo Yemen, i dettagli sono in fase di verifica". Gli abitanti della zona centrale di Israele hanno riferito di aver udito delle esplosioni.