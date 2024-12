Patriarca Gerusalemme Pizzaballa è entrato a Gaza e ha celebrato messa

Ieri Papa Francesco aveva accusato: "Non hanno lasciato entrare il patriarca a Gaza come avevano promesso; e ieri sono stati bombardati dei bambini. Questa è crudeltà, non è guerra". Accuse che erano però state respinte da Israele. "Non vi abbandonemeremo mai" ha detto oggi il cardinale ai fedeli cristiani di Gaza durante la messa

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è entrato a Gaza e "ha presieduto la Santa Messa presso la chiesa della Sacra Famiglia nell'ambito della sua visita di solidarietà in vista delle gioiose celebrazioni natalizie". Lo scrive su X il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Ieri Papa Francesco, parlando alla Curia romana per la cerimonia tradizionale degli auguri natalizi, aveva accusato: "Non hanno lasciato entrare il patriarca a Gaza come avevano promesso; e ieri sono stati bombardati dei bambini. Questa è crudeltà, non è guerra. Voglio dirlo perché tocca il cuore”. Le accuse del Papa erano state però respinte da Israele. “Contrariamente alle false accuse pubblicate oggi sui media, la richiesta del Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, di entrare a Gaza è stata accolta, come già avvenuto in passato e secondo le sue preferenze”, ha scritto su X l'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede. (GUERRA IN MEDIORIENTE: IL LIVEBLOG)