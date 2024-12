L'allarme è scattato alle 14.02 e sul posto, sulla E10 nel comune di Hadesl, si stanno dirigendo soccorritori da tutta la regione nord del Paese. Il mezzo sarebbe uscito di strada e finito parzialmente in acqua

Un bus nel nord della Norvegia con 58 persone a bordo è stato coinvolto in un grave incidente ed è finito parzialmente in acqua. Il primo bilancio è di 3 morti e 4 feriti, secondo quanto riferito dal capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen.