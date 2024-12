A essere interrotto ieri è stato un collegamento tra Helsinki e l’Estonia, mentre oggi è arrivata la notizia del danneggiamenti di 4 cavi di telecomunicazione. Non si tratta di casi isolati: il mese scorso sono stati tagliati anche due cavi per telecomunicazioni nel Baltico che collegano la vicina Svezia e la Danimarca. Altri incidenti si sono verificati il 17 novembre tra la Lituania e l'isola svedese di Gotland, e il giorno dopo tra Finlandia e il porto tedesco di Rostock ascolta articolo

Rimane alta la tensione politica nel mar Baltico, dove ieri la Finlandia ha denunciato la rottura del cavo elettrico sottomarino Estlink 2 che collega il Paese con l’Estonia. Il presidente finlandese, Alexander Stubb, ha fatto appello su X a "eliminare" il rischio posto dalla "flotta fantasma" di navi russe, in reazione al nuovo caso che è l’ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto cavi per telecomunicazioni e condotte energetiche nell’area. Ieri Arto Pahkin, responsabile delle operazioni della rete elettrica finlandese, ha detto all'emittente pubblica Yle che "non si può escludere la possibilità di un sabotaggio". Il premier Petteri Orpo invece aveva precisato che l'interruzione di corrente "non influisce sulla fornitura di elettricità per i finlandesi" e che "le autorità rimangono vigili anche durante il periodo natalizio e stanno indagando sulla situazione". Mentre oggi è stato reso noto che quattro cavi di telecomunicazione sottomarini nel Baltico sono stati danneggiati nelle ultime ore: le ultime segnalazioni riguardano tre cavi tra la Finlandia e l'Estonia ed uno tra la Finlandia e la Germania. "La causa dei danni non è nota, ma secondo le aziende non avrà ripercussioni sui consumatori" ha dichiarato Laura Laaster, portavoce del Ministero estone degli Affari economici.

Le indagini sul cavo interrotto Intanto la polizia finlandese - secondo quanto riportato dalla Cnn - ha annunciato l’apertura di un’indagine al fine di verificare se una nave straniera sia coinvolta nell’interruzione del cavo elettrico tra Finlandia ed Estonia. Ieri notte la polizia è salita a bordo alla petroliera 'Eagle S' che si trova in acque territoriali finlandesi. La nave batte bandiera delle Isole Cook ma era partita da San Pietroburgo alla volta di Port Said, in Egitto. Pochi minuti fa il capo della sezione 'centro criminale nazionale' della polizia finlandese, Robin Lardot, ha diffuso un resoconto del sopralluogo: "Siamo saliti a bordo, abbiamo parlato con diverse persone che lavorano sulla nave e abbiamo raccolto prove. L'inchiesta è in corso e continuerà per diversi giorni" ha dichiarato Lardot, citato dall'emittente di servizio pubblico finlandese, Yle. Gli inquirenti sospettano che il danneggiamento del cavo sia avvenuto per cause esterne ma non hanno ancora avuto modo di ispezionare il fondale marino. Leggi anche Finlandia: ancora di nave cinese avrebbe danneggiato gasdotto baltico

I casi precedenti Non si tratta, comunque, di un caso isolato: il mese scorso sono stati tagliati anche due cavi per telecomunicazioni nel Baltico che collegano la vicina Svezia e la Danimarca. I sospetti erano rapidamente caduti sulla nave cinese Yi Peng 3, che, secondo i siti di tracciamento delle navi aveva sorvolato i cavi all'incirca in quel momento. Lunedì la Svezia ha dichiarato che la Cina ha respinto la richiesta di indagini da parte dei procuratori sulla nave e che questa aveva lasciato l'area. Funzionari europei hanno affermato, da parte loro, di sospettare legami tra gli incidenti e il conflitto in Ucraina, ipotesi liquidata dal Cremlino come "assurda" e "ridicola". I precedenti, in ogni caso, non si fermano qui: altri incidenti infatti si sono verificati il 17 novembre tra la Lituania e l'isola svedese di Gotland, e il giorno dopo tra Helsinki e il porto tedesco di Rostock. E nell’ottobre 2023 un gasdotto sottomarino tra Finlandia ed Estonia è stato chiuso dopo essere stato danneggiato dall'ancora di una nave cargo cinese. I Paesi affacciati sul mar Baltico, ricorda ancora la Cnn - sono in massima allerta contro potenziali sabotaggi di cavi e condotte sottomarine dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, anche se - sottolinea l’emittente statunitense - le attrezzature sottomarine sono anche soggette a malfunzionamenti tecnici e semplici incidenti. La proposta di limitare il traffico nel Mar Baltico Sul caso è intervenuto anche il presidente della commissione Esteri del Parlamento estone, Marko Mihkelsons, secondo cui “qualora si appurasse che l'interruzione del collegamento elettrico tra Estonia e Finlandia EstLink2 è stata causata dall'interferenza di una nave di passaggio, i Paesi membri della Nato dovrebbero rapidamente consultarsi sulle azioni da intraprendere. Non si dovrebbe escludere la chiusura del Mar Baltico alle navi battenti bandiera di certi Paesi", ha scritto sul suo profilo X. Leggi anche Aereo caduto Kazakistan, ipotesi missile russo. Cremlino: "Prematuro"