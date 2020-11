Bonus pc, tablet e internet al via: ecco come chiedere fino a 500 euro

Da oggi, lunedì 9 novembre, è possibile richiedere l’incentivo utilizzabile come sconto sul canone internet e per dispositivi elettronici per la navigazione. Il voucher è destinato a famiglie con Isee non superiore a 20mila euro. Obbligatorio sottoscrivere un contratto della durata minima di un anno con uno degli operatori accreditati. Il contributo per l’acquisto di pc o tablet si ottiene solo insieme all’attivazione del servizio di connettività