Bonus mobilità: la lista dei negozi che lo accettano

Il tanto temuto click day è andato in scena martedì 3 novembre. I soldi del bonus bici e monopattini sono terminati in 24 ore. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha però dichiarato che sono previsti ulteriori fondi ad hoc nella Legge di Stabilità

I 215 milioni stanziati per rimborsare gli acquisti già fatti e per finanziare i buoni spesa validi fino alla fine dell'anno sono finiti (fonte bonus tracker di Sky TG24). Tanti i problemi riscontrati da chi ha provato a connettersi ieri. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcun altro no. Molti hanno ottenuto un rimborso per un acquisto già compiuto a partire dallo scorso 4 maggio. Altri si sono invece connessi sul sito dedicato per ottenere un voucher da utilizzare per l'acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici. Il voucher è valido sino al 31 dicembre 2020 e può essere speso in quasi 3500 negozi (fisici e online). Ecco tutto quello che bisogna sapere e dove è possibile utilizzarlo.



Il Voucher per comprare nei negozi fisici e online Tantissimi punti vendita in tutta Italia hanno aderito all'iniziativa. Non solo negozi di biciclette e di settore, ma anche importanti catene della grande distribuzione. Per chi vive in una regione che non rientrerà nelle zone rosse previste dal nuovo Dpcm, utilizzare la bicicletta, o un altro veicolo sostenibile, può essere un'ottima soluzione per evitare di prendere i mezzi pubblici. Il voucher potrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale: da Milano a Palermo, passando per Cagliari, Bari, Venezia. Sia nelle grandi città, che nei piccoli centri, sono tanti i negozi di settore che lo accettano. E per chi non ha timore nell'acquisto online, la soluzione può arrivare da Amazon.