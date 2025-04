PS5, Sony aumenterà i prezzi per via dei dazi Usa di Trump

Sony ha aumentato il prezzo della sua console di punta PlayStation 5 in Europa, Australia e Nuova Zelanda, attribuendo la decisione a un "contesto economico difficile", come segnalato sul suo blog ufficiale. Il costo salirà a circa 500 euro in Europa e a 430 sterline nel Regno Unito a partire da oggi. L'azienda ha dichiarato che è stata una "decisione difficile" aumentare i prezzi, citando fattori come l'alta inflazione e le fluttuazioni dei tassi di cambio sulla scia dei nuovi dazi Usa. La scorsa settimana Bloomberg Intelligence ha stimato che Sony e Nintendo aumenteranno i prezzi del 30% a causa dei dazi. Sony produce una parte significativa delle sue unità PS5 in Cina, che si trova ad affrontare tariffe Usa del 145%.