Report ambientale Apple: -60% di emissioni di gas serra e più riciclo

In vista della Giornata della Terra, Apple ha presentato il suo report annuale sui più recenti progressi raggiunti in ambito ambientale. Tra questi, il superamento del 60 per cento nella riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2015. Un traguardo che, spiegano da Cupertino, segna un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di diventare carbon neutral entro la fine del decennio. In particolare, Apple ha spiegato di aver raggiunto questo traguardo grazie all’uso di energia pulita e materiali riciclati, tra cui il 99 per cento di elementi di terre rare riciclati in tutti i magneti e il 99 per cento di cobalto riciclato in tutte le batterie progettate internamente (l’obiettivo da raggiungere nel 2025 è il 100%).

L'energia pulita nella catena di fornitura

Apple, si legge nel report, ha collaborato a lungo con i suoi fornitori per passare al 100 per cento di energia rinnovabile per la produzione di dispositivi entro il 2030. Attualmente, i 17,8 gigawatt di elettricità rinnovabile inseriti nella rete della catena di fornitura globale di Apple hanno evitato emissioni di gas serra per 21,8 milioni di tonnellate metriche nel corso del 2024, segnando una riduzione di oltre il 17 per cento. I fornitori, inoltre, sono riusciti ad evitare quasi due milioni di tonnellate metriche di emissioni di gas serra lavorando con Apple per ottimizzare l'efficienza energetica. Altro punto rilevante, il lavoro svolto nella riduzione dell’impatto climatico diretto dei processi industriali, tra cui anche la produzione di semiconduttori e display: 26 fornitori diretti di semiconduttori si sono infatti impegnati ad abbattere l'utilizzo dei gas fluorati dai propri impianti occupati nella produzione legata ad Apple.

Eliminazione dei rifiuti, risparmio dell’acqua (e un’offerta per i clienti)

Apple ha comunicato di aver raggiunto altri due importanti risultati: grazie al programma Zero Waste sono stati reindirizzati 3,6 milioni di tonnellati di rifiuti dal 2015, pari all’eliminazione di 4,5 milioni di metri quadrati di spazio all’interno delle discariche. Mentre per quanto riguarda il risparmio idrico, dal 2013 Apple e i suoi fornitori hanno risparmiato circa 340 miliardi di litri di acqua dolce. Apple celebra la Giornata della Terra anche con un’offerta speciale rivolta agli utenti che decideranno di consegnare i loro dispositivi per il riciclo presso un Apple Store.