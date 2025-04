Google: nel 2024 bloccati 5,1 miliardi di annunci pubblicitari dannosi

L’Ads Safety Report evidenzia come con l’intelligenza artificiale Google stia non solo contrastando con più velocità ed efficacia gli annunci annosi ma riesce a prevenire con più efficacia le nuove truffe

Oltre 5,1 miliardi di annunci bloccati o rimossi. 9,1 miliardi di annunci limitati. 39,2 milioni di account pubblicitari sospesi. Sono alcune tra le attività messe a punto da Google nel 2024 e pubblicate all’interno del Google Ads Safety Report, il report annuale sulla sicurezza degli annunci. Che quest’anno evidenza come l’intelligenza artificiale stia dando una grossa mano nel miglioramento della capacità di prevenire che malintenzionati possano pubblicare annunci sulle piattaforme.

L’IA come alleata fondamentale contro le truffe

Da anni, spiegano da Google, le ultime tecnologie vengono usate per proteggere le piattaforme, tra cui quella pubblicitaria dagli annunci dannosi. Nel 2024 in particolare sono stati lanciati oltre cinquanta miglioramenti ai modelli di linguaggio avanzato “che hanno consentito un’applicazione più efficiente e precisa delle policy su larga scala”. Gli aggiornamenti hanno accelerato indagini complesse aiutando Google a scovare con più facilità e immediatezza truffe e segnali di frode durante la configurazione degli account. “Grazie a questi interventi - si legge nel report - miliardi di contenuti in violazione non hanno mai raggiunto gli utenti”. Un team di oltre cento esperti, inoltre, è stato incaricato di analizzare le truffe create con annunci generati con l’intelligenza artificiale che impersonificano personaggi pubblici, vero e proprio trend degli ultimi mesi: in questo modo sono stati sospesi oltre 700mila account di inserzionisti trasgressori, con una riduzione del 90 per cento delle segnalazioni di questo tipo nell’ultimo anno.

I numeri

Nel corso del 2024, spiega Google, sono stati bloccati o limitati gli annunci su 1,3 miliardi di pagine di editori e adottate misure su oltre 220mila siti editori. Questo grazie all’aggiornamento dei modelli di intelligenza artificiale in grado in maniera più veloce ed efficace di identificare gli abusi e distinguere le attività legittime da quelle fraudolente. “Un esempio concreto - spiega Google - è l’applicazione della nostra policy sugli editori, che aiuta a garantire che gli editori possano monetizzare in sicurezza i loro contenuti tramite annunci”. L’uso dei modelli di intelligenza artificiale è in grado, così, di accelerare le revisioni dei siti permettendo una più rapida monetizzazione dei contenuti allontanando allo stesso tempo con più rapidità gli annunci dalle pagine che violano le policy. I grandi modelli di linguaggio hanno anche permesso a Google di migliorare la capacità di prevenzione delle nuove tendenze di abuso.