Buono mobilità, i fondi sono terminati in 24 ore

I 215 milioni di euro destinati agli sconti per biciclette e monopattini elettrici sono terminati. E il governo promette nuovi fondi

I soldi del bonus bici e monopattini sono terminati in 24 ore, come previsto da Sky TG24. I 215 milioni stanziati per rimborsare gli acquisti già fatti e per finanziare i buoni spesa validi fino alla fine dell'anno sono terminati (fonte bonus tracker di Sky TG24). Infatti dopo i primi ritardi iniziali, dovuti inizialmente alle difficoltà del sito del Ministero dell'Ambiente e poi al sovraccarico del sistema Spid, nella serata di ieri centinaia di migliaia di utenti avevano finalmente potuto ottenere il proprio sconto.

Clicca qui se non vedi il grafico. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha comunque assicurato ieri che i fondi ci saranno per tutti: "Io invito tutti a entrare nel sistema anche con calma, anche nei prossimi giorni, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati". In realtà se si prova ad accedere ora al sito www.buonomobilita.it si legge l'invito, per chi ha già effettuato l'acquisto, a conservare la fattura (o scontrino parlante) in attesa - si presume - di un nuovo finanziamento. Non è quindi possibile inserirlo "nei prossimi giorni", come promesso dal governo.